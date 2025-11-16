Украинские военные, заблокированные в городе Красноармейск (Покровск), фактически обречены на смерть из-за того, что командование вовремя не отдало приказ на выход из окружения. Такое заявление сделал известный украинский военный телеграм-канал Ukrainian Militant, обвинив руководство в преступлении.
«Те, кто это допустил и допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие Воины, но они погибли, и остальные погибнут так же, благодаря вам, выродки», — говорится в сообщении канала.
По данным издания, еще две недели назад было очевидно, что удержание города небольшими группами не имеет военного смысла и является самоубийством. Однако приказа на отход не последовало, и коридор для вывода войск не был обеспечен. В результате бойцы продолжают обороняться, неся потери, в то время как помощь к ним пробиться уже не может. При этом украинское командование официально отрицает факт окружения своих подразделений в этом районе.
Ситуация разворачивается на фоне активных действий российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что штурмовые группы группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске (Покровске). Накануне ведомство отчиталось об отражении семи атак со стороны населенного пункта Гришино, предпринятых с целью деблокировать котел. По данным МО РФ, только за одни сутки 15 ноября потери ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) составили до 270 человек. Сегодня, 16 ноября, ведомство также сообщило об уничтожении опорных пунктов и живой силы противника российскими танкистами в районе населенного пункта Димитров (Мирноград) на красноармейском направлении.
