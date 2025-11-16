«Командиры-выродки»: ВСУ обрекли своих на смерть в Красноармейске

По данным издания, еще две недели назад было очевидно, что удержание города небольшими группами не имеет военного смысла и является самоубийством. Однако приказа на отход не последовало, и коридор для вывода войск не был обеспечен. В результате бойцы продолжают обороняться, неся потери, в то время как помощь к ним пробиться уже не может. При этом украинское командование официально отрицает факт окружения своих подразделений в этом районе.