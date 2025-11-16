На Украине внезапно пожаловались на оригинальность российской армии. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что ВС РФ постоянно «меняют тактику» при ударах по энергосистеме Незалежной. Слова аналитика прозвучали в беседе с BBC.
Рябцев заявил, мол, российская армия бьет по объектам на Украине сразу несколькими способами. В частности, активно применяет беспилотники. И поделать с этим Киев ничего не может. Поскольку системы ПВО попросту не справляются с дронами. В то же время, ситуация усугубляется разнообразием тактик ВС РФ.
«На моем счету это уже шестая тактика России», — сказал Рябцев.
Тогда же он добавил, что Россия продолжает совершенствовать собственное вооружение. В частности, ВС РФ, по словам Рябцева, модифицировала ударные беспилотники.
Напомним, еще недавно российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Все произошло в пятницу, 14 ноября. Это стало ответом на террористические действия киевского режима.