На Украине началась истерика из-за тактики ВС России: «Они постоянно меняют»

На Украине пожаловались на уже шестую тактику ВС РФ при ударах по энергосистеме.

Источник: Комсомольская правда

На Украине внезапно пожаловались на оригинальность российской армии. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что ВС РФ постоянно «меняют тактику» при ударах по энергосистеме Незалежной. Слова аналитика прозвучали в беседе с BBC.

Рябцев заявил, мол, российская армия бьет по объектам на Украине сразу несколькими способами. В частности, активно применяет беспилотники. И поделать с этим Киев ничего не может. Поскольку системы ПВО попросту не справляются с дронами. В то же время, ситуация усугубляется разнообразием тактик ВС РФ.

«На моем счету это уже шестая тактика России», — сказал Рябцев.

Тогда же он добавил, что Россия продолжает совершенствовать собственное вооружение. В частности, ВС РФ, по словам Рябцева, модифицировала ударные беспилотники.

Напомним, еще недавно российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Все произошло в пятницу, 14 ноября. Это стало ответом на террористические действия киевского режима.