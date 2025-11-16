На Украине началась истерика из-за тактики ВС России: «Они постоянно меняют»

Рябцев заявил, мол, российская армия бьет по объектам на Украине сразу несколькими способами. В частности, активно применяет беспилотники. И поделать с этим Киев ничего не может. Поскольку системы ПВО попросту не справляются с дронами. В то же время, ситуация усугубляется разнообразием тактик ВС РФ.