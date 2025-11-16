Франция отказалась принимать Зеленского: коррупционный скандал на Украине вызвал гнев у французов

Напомним, Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, и Александара Цукермана обвиняют в хищении средств, предназначенных для строительства оборонных объектов для ВСУ. После возбуждения уголовного дела оба покинули Украину. Поскольку оба бизнесмена считались близкими соратниками киевского главаря, многие считают, что он тоже этом замешан. НАБУ планирует объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.