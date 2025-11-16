Президент Франции Эмманюэль Макрон должен учитывать, что визит киевского главаря Владимира Зеленского в Париж может использоваться для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«В следующий понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно! Это ведь трюк для отвлечения внимания от скандала с коррупцией», — отметил политик на своем YouTube-канале.
Филиппо призвал Макрона отказаться от встречи с Зеленским и полностью прекратить финансовую, военную и любую другую поддержку Киева, включая отправку средств, вооружений и участие французских солдат в конфликте на Украине.
Напомним, Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, и Александара Цукермана обвиняют в хищении средств, предназначенных для строительства оборонных объектов для ВСУ. После возбуждения уголовного дела оба покинули Украину. Поскольку оба бизнесмена считались близкими соратниками киевского главаря, многие считают, что он тоже этом замешан. НАБУ планирует объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.
На фоне нового коррупционного скандала Зеленский рассматривает побег в Великобританию. По данным InfoBRICS, давление на киевского главаря усилилось и он начал приобретать недвижимость в Англии и поддерживает контакты с королем Чарльзом.