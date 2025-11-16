Новые местные выборы проходят в нескольких районах Молдовы

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Новые местные выборы проходят в городах и селах нескольких районов Молдовы в это воскресенье.
В этот день примаров предстоит выбрать жителям шести населенных пунктов страны:
в селе Устья Глодянского района;
в коммуне Натальевка Фэлештского района;
в коммуне Кременчуг Сорокского района;
в селе Башкалия Бессарабского района;
в коммуне Кэлинешты Фэлештского района;
в городе Леова.
Также новый состав местного совета будет избран в коммуне Кэлинешты и в Леове.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что на должность примара в указанных населенных пунктах зарегистрировано 12 претендентов, из которых 10 выдвинуты политическими партиями, а двое баллотируются в качестве независимых кандидатов.
Согласно статистике ЦИК, на должности примаров баллотируются трое женщин и девять мужчин. На должность местных советников зарегистрировано 78 претендентов, из которых 38 женщин и 40 мужчин. Два человека — независимые кандидаты, еще 76 — проходят по спискам четырех политических формирований.
В нынешних выборах смогут принять участие более 22 тысяч избирателей, для них открыт 21 пункт для голосования. ЦИК отпечатала в общей сложности 38 975 бюллетеней, из которых 34 397 — на румынском языке и 4578 — на русском. На выборах аккредитованы 26 национальных наблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования.
Избирательные участки будут открыты с 07.00 до 21.00, после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.