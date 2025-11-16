Новые местные выборы проходят в нескольких районах Молдовы

В нынешних выборах смогут принять участие более 22 тысяч избирателей, для них открыт 21 пункт для голосования. ЦИК отпечатала в общей сложности 38 975 бюллетеней, из которых 34 397 — на румынском языке и 4578 — на русском. На выборах аккредитованы 26 национальных наблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования.