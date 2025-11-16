Устроили показ собачек, заготовили столы для обеда, пригнали рекрутов и надели белые перчатки: Как партия власти в Молдове пиарилась на посадке лесов

Показывать себя с детьми и животными — распространённый пиар-ход. Но вряд ли хорош для нашего случая. Едва ли от умиления от симпатичной собачки и премьера в резиновых сапогах, все сразу забудут о нищенских зарплатах с пенсиями и провале в экономике, и даже решат не уезжать валом из страны.