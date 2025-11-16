Ричмонд
Устроили показ собачек, заготовили столы для обеда, пригнали рекрутов и надели белые перчатки: Как партия власти в Молдове пиарилась на посадке лесов

ПАСовцы устроили себе выходной на свежем воздухе [видео]

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 15 ноября, ПАСовцы решили устроить пикник на природе и сделали это под видом посадки деревьев. Что происходит с саженцами, к которым они прикасаются, мы уже знаем.

Показывать себя с детьми и животными — распространённый пиар-ход. Но вряд ли хорош для нашего случая. Едва ли от умиления от симпатичной собачки и премьера в резиновых сапогах, все сразу забудут о нищенских зарплатах с пенсиями и провале в экономике, и даже решат не уезжать валом из страны.

А сажать деревья — это, конечно, дело хорошее. Надеемся, «труженикам» не вручили гнилые саженцы, как депутатам червивые жёлуди и полить посадки потом забывать не будут. Мы же помним, как миллионы на показательное озеленение пропали вместе с деревьями. Потому что попиарились и забыли.

И вот уж не думали, что для посадки лесов нужны школьные парты, столы и лавки, куча дров и котёл. Огромный котёл. Хотя, пообедать после тяжких трудов — святое дело.

Спикер парламента Игорь Гросу снял видео, как он сажает деревья в Plaiul Fagului. В белых перчатках, с новой лопатой. Все очень красиво.

Только вот, чтобы правители сильно не запарились, реализуя программу по лесовосстановлению, запущенную по инициативе президента Майи Санду, к ним на помощь прислали около 800 военнослужащих и гражданских.

В общем, ПАСовцы устроили себе выходной на свежем воздухе. Сама президентка не «засветилась». Ну могла бы хотя бы Кодруца выгулять.

Выглядит масштабно, с учетом того, что на посадки согнали военнослужащих. Фото: скриншот видео Руки мыть и за стол. Фото: соцсети.

