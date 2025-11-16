Сенатор Пушков заявил об обрушении уровня рождаемости в Европе

Как отметил сенатор, наиболее показательной является ситуация в Польше. Там уровень рождаемости сейчас самый низкий за последние 200 лет. Похожая ситуация в Финляндии. Там рождаемость с 2010 года упала сразу на 33%. То же самое в Австралии, Германии и Италии, где показатели остаются низкими последние 35 лет.