Сенатор Пушков заявил об обрушении уровня рождаемости в Европе

В странах Европейского союза стремительно падает уровень рождаемости. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
Как отметил сенатор, наиболее показательной является ситуация в Польше. Там уровень рождаемости сейчас самый низкий за последние 200 лет. Похожая ситуация в Финляндии. Там рождаемость с 2010 года упала сразу на 33%. То же самое в Австралии, Германии и Италии, где показатели остаются низкими последние 35 лет.
«Пока в одних западных странах конструируют генно-модифицированных детей, в других перестают рожать. Уровень рождаемости в Европе не просто падает — он обрушивается», — написал Пушков.
Он также добавил, что сейчас коренное население стран Европы заменяется мигрантами. И это не только политика властей стран. Фактически, происходящее является выбором народов.
Немногим ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что сейчас Европа активно копает сама себе могилу. Поскольку, например, признает так называемое «многообразие» гендеров. В одной лишь Германии их зарегистрировано аж 72 штуки. Подобная политика, уверен Пушков, может привести к распаду ЕС.