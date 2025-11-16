Жители дачного общества в Талдыкоргане обратились к Токаеву

В ролике люди рассказывают, что дорога к их домам находится в крайне неудовлетворительном состоянии: автомобили регулярно застревают, а зимой и весной подъездная полоса превращается в болото. По словам дачников, каждая поездка домой становится для них серьезным испытанием.
Опасения вызывает и качество воды. Местные жители утверждают, что из кранов течет мутная и грязная жидкость, которую невозможно использовать для питья. Как рассказали авторы обращения, подрядчик, обещавший провести водоснабжение, привозил технику, но затем прекратил работы и исчез. Аналогичная ситуация, по словам дачников, произошла и с ремонтом дорог.
Жители отмечают, что формально «Красный Камень» входит в границы областного центра, однако состояние территории, по их словам, создает впечатление, будто о ней давно забыли.
«Мы устали ездить по этой дороге. Мы устали пить грязную воду. Мы просим услышать нас», — обратились они к главе государства, подчеркнув, что их обращение не связано с политикой, а является попыткой добиться элементарных условий жизни, которые местные власти обеспечить не смогли.
