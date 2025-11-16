Ричмонд
Жители дачного общества в Талдыкоргане обратились к Токаеву

Жители дачного общества «Красный Камень» в Талдыкоргане записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Telegram-канал HALYQSTAN.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

В ролике люди рассказывают, что дорога к их домам находится в крайне неудовлетворительном состоянии: автомобили регулярно застревают, а зимой и весной подъездная полоса превращается в болото. По словам дачников, каждая поездка домой становится для них серьезным испытанием.

Опасения вызывает и качество воды. Местные жители утверждают, что из кранов течет мутная и грязная жидкость, которую невозможно использовать для питья. Как рассказали авторы обращения, подрядчик, обещавший провести водоснабжение, привозил технику, но затем прекратил работы и исчез. Аналогичная ситуация, по словам дачников, произошла и с ремонтом дорог.

Жители отмечают, что формально «Красный Камень» входит в границы областного центра, однако состояние территории, по их словам, создает впечатление, будто о ней давно забыли.

«Мы устали ездить по этой дороге. Мы устали пить грязную воду. Мы просим услышать нас», — обратились они к главе государства, подчеркнув, что их обращение не связано с политикой, а является попыткой добиться элементарных условий жизни, которые местные власти обеспечить не смогли.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что Касым-Жомарт Токаев призвал успешных предпринимателей вкладывать деньги в развитие своих родных сел и регионов, чтобы улучшить жизнь сельчан.