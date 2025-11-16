Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в ташкентском Международном конгресс-центре выделил ключевые направления дальнейшего развития региона. Об этом сообщает пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
«Наша сила — в единстве, наш путь к успеху — в дружбе и сотрудничестве. Только сплотившись, опираясь на взаимное уважение, солидарность и стратегическое видение, мы сможем достичь наших благородных целей», — подчеркнул Мирзиёев.
Лидер Узбекистана предложил:
трансформировать формат встреч в стратегическую платформу «Сообщество Центральной Азии», создать Секретариат и Совет старейшин, повысить статус национальных координаторов;
принять Региональную программу торгово-экономического взаимодействия до 2035 года, разработать Декларацию об общем инвестиционном пространстве, продвигать совместное развитие электронной коммерции;
консолидировать усилия по реализации крупных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, создать Совет по инфраструктурному развитию;
сделать «Ферганский форум мира» ежегодным международным форматом;
объявить 2026−2036 годы Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии, а также создать Региональный центр компетенций в области водного хозяйства;
ежегодно проводить Международный конгресс по духовному наследию, создать Фонд научных исследований, а также продвигать резолюцию ГА ООН о вкладе мыслителей региона.
По словам Мирзиёева, нынешний саммит стал историческим: главы государств единогласно поддержали присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника. Президент Узбекистана подчеркнул, что этот шаг открывает новый этап сотрудничества, формируя единое пространство взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа.
Он отметил, что этот стратегический шаг полностью отвечает интересам народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.
«Присоединение братского Азербайджана придаст Консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно- гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития. По сути мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов», — говорится в сообщении.
Также он поздравил Туркменистан с принятием председательства в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан» и подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку.