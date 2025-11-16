Что предложил президент Узбекистана на VII Консультативной встрече глав государств ЦА

«Присоединение братского Азербайджана придаст Консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно- гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития. По сути мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов», — говорится в сообщении.