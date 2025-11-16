Латвия на неделю продлила запрет на полеты у границы с Беларусью. Подробности сообщает ТАСС.
Власти Латвии в очередной раз приняли решение о продлении режима запрета полетов вечером и ночью у границы с Беларусью и Россией. В частности, запрет на полеты на высоте до шести километров был продлен еще на неделю — с 17 по 23 ноября. Ожидается, что он будет действовать с 17.00 до 05.00 по всемирному времени.
Тем временем Польша открывает 17 ноября давно закрытые погранпереходы в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью.
Ранее МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Вместе с тем МИД сказал, что Литва не ответила за два дня на предложение Беларуси о переговорах по ситуации на границе.