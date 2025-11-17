Литва усилила контроль за транзитом россиян в Калининград

Новый порядок предусматривает координацию трёх ведомств: пограничной службы, полиции и Службы общественной безопасности.
Как заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс, любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования. Особое внимание будет уделяться предотвращению несанкционированного выхода из поездов, систематической проверке автомобилей с российскими номерами, а также непрерывному мониторингу поездов на всей территории Литвы.
Ужесточение правил стало ответом на инцидент в июне 2025 года, когда 21-летний россиянин спрыгнул с поезда и сумел добраться до Финляндии. Хотя финские власти отказали ему в убежище, Литва внесла его в чёрный список. Мониторинг транзитных поездов с помощью вертолётов продолжается с 2020 года.