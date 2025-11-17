Литва усилила контроль за транзитом россиян в Калининград

Ужесточение правил стало ответом на инцидент в июне 2025 года, когда 21-летний россиянин спрыгнул с поезда и сумел добраться до Финляндии. Хотя финские власти отказали ему в убежище, Литва внесла его в чёрный список. Мониторинг транзитных поездов с помощью вертолётов продолжается с 2020 года.