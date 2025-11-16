Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева

«Дружеские отношения между Путиным и Токаевым действительно теплые, давние; они, конечно, позволяют лидерам в очень непринужденной, откровенной атмосфере обсуждать самые сложные дела, обмениваться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Поэтому это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента казахстанского канала 24KZ о переговорах президентов, состоявшихся в кремлевской квартире российского лидера.
Песков добавил, что Путин достаточно редко делает предложения о продолжении переговоров в кремлевской квартире. До казахстанского президента там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.
Токаев 11 ноября посетил в Москву с двухдневным государственным визитом. По итогам переговоров в Кремле Путин и Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.