Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева

«Дружеские отношения между Путиным и Токаевым действительно теплые, давние; они, конечно, позволяют лидерам в очень непринужденной, откровенной атмосфере обсуждать самые сложные дела, обмениваться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Поэтому это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента казахстанского канала 24KZ о переговорах президентов, состоявшихся в кремлевской квартире российского лидера.