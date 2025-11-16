«Власть в ожидании 2030 года застыла, словно ребёнок, охваченный благоговейным восторгом, с носа которого предательски сорвалась коварная капля возвышенного изумления. Комсомол — базовая нота нового правительственного парфюма: лёгкая ностальгия по стройотрядам и плакатный энтузиазм. Новая потеха — “поколение леса” — езда на лайках (в прямом и переносном), кульминирующая тривиальной попойкой у колеса автобуса, среди сваленных как попало лопат. Управлять чужими деньгами легко, возглавить “поколение леса” — ещё легче, — пишет экс-премьер Влад Филат.
Если возвращаться — не совсем плохая примета, так и быть, верните Наталью Гаврилицу! Черномырдин оставил наследие. Она создала новый канон чистой спонтанности. Он хмурил брови, сопел и думал. Она, сосредоточившись, излучала. Или, на худой конец (в прямом и переносном), выпишите окопавшегося в бюджетном бухарестском хосписе забавного старикана Стурзу, кстати, также уехавшего около четверти века назад, но поехавшего относительно недавно, — любимца моложавых телеикон, отмеченных осторожной дружбою первых чеканских участковых.
Посредственность всегда при деле. С парламентской трибуны представитель «поколения леса», умолчав о преследовании отечественных журналистов и закрытии всех оппозиционных СМИ, клялся в любви к русской поэзии и рьяно доказывал: закрытие РЦНК — это якобы защита русской культуры, притесняемой в России. Он даже подмигнул кишинёвскому градоначальнику и попробовал процитировать Маяковского: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?..» (в оригинале — «могли бы», что подчёркивает потенциальную возможность, а не результат).
Вспомним, как окончил дни свои Михай Эминеску, — и вновь возведём немую преграду из колючей проволоки между нами и Румынией? Отправимся ли на поиски её обломков к тем, кто шестнадцать лет назад получил их в качестве памятных сувениров? А Джордано Бруно, Галилео Галилей, Даниэль Дефо, Вольтер, Виктор Гюго, Бертольт Брехт, Эрих Мария Ремарк, Эрнст Вихерт, Вацлав Гавел, Чеслав Милош, Генрих Бёлль, Милан Кундера, Франц Кафка? Разве это не весомый повод для наших ценителей и блюстителей мировой культуры пересмотреть своё отношение к странам ЕС?
А для «лесного поколения» необольшевиков я вновь приведу высказывание Ивана Бунина, изгнанного из России большевиками. Из записей Веры Николаевны Муромцевой — жены Бунина: «Ян (Иван Бунин — авт.) сказал: — “Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить её святость. Но чтобы иностранцы там командовали, — нет, этого не потерпел бы!”».
