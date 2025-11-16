Власть в Молдове нещадно тратит кредиты и смиренно ждёт вступления в ЕС: «Управлять чужими деньгами легко, возглавить “поколение леса” — ещё легче» — мнение

А для «лесного поколения» необольшевиков я вновь приведу высказывание Ивана Бунина, изгнанного из России большевиками. Из записей Веры Николаевны Муромцевой — жены Бунина: «Ян (Иван Бунин — авт.) сказал: — “Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть и в России, и в русском народе, но и многое любить, чтить её святость. Но чтобы иностранцы там командовали, — нет, этого не потерпел бы!”».