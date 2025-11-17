Молдова рассчитывает на увеличение субсидий в рамках Восточного партнерства

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Европейский парламент и Совет Европейского союза согласовали проект бюджета ЕС на 2026 год, который предполагает в том числе увеличение финансирования стран Восточного партнерства. Дополнительные средства евродепутаты направят молдавским НПО.
Так, Евросоюз намерен увеличить на 25 миллионов евро ассигнования для стран Восточного соседства, одной из которых является Молдова, в бюджете будущий год. Как заявил евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан, рост субсидий оправдан необходимостью частично компенсировать решение США отозвать поддержку, оказываемую гражданскому обществу в регионе посредством программ USAID.
«В контексте отзыва американской поддержки мы считаем, что ЕС обязан поддерживать независимые неправительственные организации, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Гражданское общество играет важную роль в укреплении демократии в соседних с нами государствах, особенно в странах-кандидатах, таких как Республика Молдова, которые сталкиваются с антидемократическим давлением и агрессией со стороны Российской Федерации», — написал Мурешан на своей странице в соцсети.
Инициатива по увеличению бюджета принадлежит Европейскому парламенту. Соответствующая поправка была проголосована на пленарном заседании законодательного органа 22 октября 2025 года.