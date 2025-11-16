Yle: Финляндия выслала в Россию экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Финские пограничники выслали в Россию мужчину, который просил политического убежища и заявлял о службе в ЧВК «Вагнер». Россиянина задержали в июне в городе Китеэ, он представился Евгением и заявил, что «бежал от войны». На допросе мужчина признался, что к границе его привезли друзья, а сам он рассчитывал добраться до Франции — но после задержания попросил о защите финские власти. Однако иммиграционная служба приняла решение о депортации.