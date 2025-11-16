Генштаб сообщил, что специальное учение ОДКБ пройдет в Беларуси в 2026

Он добавил, что в октябре 2025 года в Таджикистане прошло специальное учение «Барьер — 2025». Во время него были отработаны вопросы радиационной и биозащиты. Начальник войск уточнил, что такое же учение («Барьер — 2026») состоится в Беларуси в следующем году. По его словам, военные стран ОДКБ продолжат на нем отрабатывать задачи, связанные с ликвидацией биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил организации.