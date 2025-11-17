Ричмонд
Молдова установит свое официальное время, поскольку этого требует ЕС

Власти Молдовы заявляют, что официальное время должно быть законодательно закреплено в качестве обязательства в процессе присоединения к ЕС.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Молдова официально закрепит часовой пояс, в котором находится, соответствующий законопроект разработан Министерством развития экономики и диджитализации.

Проект закона опубликован и выставлен на общественное обсуждение. Отметим, этот вопрос впервые поднимается на законодательном уровне за все 34 года независимости Республики Молдова. Необходимость в таком документе возникла именно сейчас, поскольку это обязательное требование к государствам — участникам ЕС.

Географически Молдова находится в той части Восточной Европы, где часовой пояс соответствует показателю всемирного координированного времени UTC+2. Поэтому точное время в стране совпадает со временем в Румынии. Украине, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Болгарии, Греции, Турции, Кипре, Сирии, Ливии и Египте.

Правительству Молдовы предстоит утвердить не только официальное время, соответствующее часовому поясу, но и летнее время, соответствующее времени, принятому в странах ЕС. При этом указывается, что в случае, если государства содружества откажутся от сезонного перевода часов, Молдова последует их примеру, чтобы избежать проблем, связанных с пассажирскими и грузовыми перевозками, туризмом и прочем.

Как утверждают авторы законопроекта, это решение поможет Молдове интегрироваться в единый рынок государств — членов ЕС.

