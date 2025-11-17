Молдова установит свое официальное время, поскольку этого требует ЕС

Правительству Молдовы предстоит утвердить не только официальное время, соответствующее часовому поясу, но и летнее время, соответствующее времени, принятому в странах ЕС. При этом указывается, что в случае, если государства содружества откажутся от сезонного перевода часов, Молдова последует их примеру, чтобы избежать проблем, связанных с пассажирскими и грузовыми перевозками, туризмом и прочем.