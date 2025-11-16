Страны Карибского бассейна и Африки требуют от Великобритании репараций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация КАРИКОМ, состоящая из 15 государств Карибского региона, а также страны Африканского союза требуют от Великобритании репараций. Об этом сообщает агентство Reuters.
Компенсации запрашиваются за торговлю африканскими рабами, происходившую с XV по XIX век, жертвами которой стали более 12,5 млн человек. КАРИКОМ разработал план репараций, который включает призывы к официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации. Африканский союз также работает над собственным планом.
В то же время наблюдается растущее негативное отношение к вопросу репараций, и многие европейские лидеры выступают против даже обсуждения этой темы, утверждая, что современные государства и институты не должны нести ответственность за исторические ошибки.
На саммите Содружества наций в Самоа британский премьер Стармер выразил предпочтение сосредоточиться на будущем, а не участвовать в длительных дискуссиях о репарациях за прошлое. -0-