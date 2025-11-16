Умер российский ученый-международник Владимир Батюк

На 65-м году жизни скончался ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Об этом сообщила пресс-служба академического учреждения.
Ученый получил образование на историческом факультете МГУ имени Ломоносова. В стенах института он защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию.
Батюк занимался анализом российско-американских отношений и подготовил целое поколение российских американистов. Его работы значительно повлияли на развитие этого научного направления в стране.
«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека», — отмечается в некрологе.