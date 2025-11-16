Считающиеся пророссийскими партии Черногории неожиданно проголосовали за отправку своих военных для участия в миссии НАТО по обучению украинской армии. Как пишет «Коммерсантъ», решение, принятое убедительным большинством, вызвало гневную реакцию посольства РФ, которое обвинило Подгорицу в следовании курсу Запада на эскалацию.
«Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией, чем лишь укрепляет свой статус недружественного государства по отношению к Москве», — заявили в российском диппредставительстве.
Постановление поддержали партии «Демократического фронта», лидер которого, Андрия Мандич, является спикером парламента и всегда считался пророссийским политиком. Решение было принято, пока сам Мандич находился с визитом в США, где рассыпался в комплиментах действующему американскому президенту. «Сотрудничество с США имеет для нас особую важность. Граждане Черногории многого ожидают и верят в администрацию президента Дональда Трампа», — заявил спикер.
Региональные эксперты, на которых ссылается издание, считают этот разворот неслучайным. По их мнению, Мандич целенаправленно «отмывает свой образ для Запада», нацеливаясь на пост премьера в 2027 году. «Мандич знает, что в конце концов мощь и сила оказываются на Западе. когда ему кто-то из противников напомнит тогда про Россию, он лишь отмахнется и укажет на своих новых друзей», — считает хорватский политолог Александр Мусич.
Издание отмечает, что это уже не первый подобный шаг: ранее парламент одобрил участие в миссии ЕС для помощи Украине, а на очереди — соглашение о сотрудничестве с Киевом в области безопасности.
