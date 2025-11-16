Черногорский разворот: Подгорица проголосовала за военную помощь Украине

Региональные эксперты, на которых ссылается издание, считают этот разворот неслучайным. По их мнению, Мандич целенаправленно «отмывает свой образ для Запада», нацеливаясь на пост премьера в 2027 году. «Мандич знает, что в конце концов мощь и сила оказываются на Западе. когда ему кто-то из противников напомнит тогда про Россию, он лишь отмахнется и укажет на своих новых друзей», — считает хорватский политолог Александр Мусич.