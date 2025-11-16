Ричмонд
Просматривавший эротику в самолете конгрессмен США обвинил в этом Маска

Предприниматель «испортил алгоритмы» соцсети, заявил представитель Шермана.

Источник: Аргументы и факты

Эротические фото в Х*, которые просматривал американский конгрессмен Брэд Шерман на борту самолета, случайно попались ему в ленте рекомендаций, заявил официальный представитель политика в ответ на запрос New York Post.

Он также заявил, что предприниматель Илон Маск «испортил алгоритмы» соцсети.

Ранее в Х появились снимки Шермана из самолета, где он на планшете листал фотографии полуобнаженных девушек в соцсети.

«Это было не более чем прокрутка ленты и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались», — сказал представитель 71-летнего законодателя.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил изданию The Wall Street Journal, компании NewsCorp и медиамагнату Руперта Мердока иском в суд из-за публикации фейкового материала о письме финансисту Джеффри Эпштейну. Как сообщало издание, Трамп подарил письмо с изображением обнаженной женщины на 50-летие Эпштейна.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

