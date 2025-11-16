Ричмонд
МИД РФ не подтвердил прибытие делегаций РФ, США и Турции в Дамаск

В МИД РФ прокомментировали данные об активном международном взаимодействии в Дамаске и прибытии делегаций трех стран.

Источник: Аргументы и факты

МИД РФ не подтвердил данные о якобы прибытии представителей России, США и Турции в Дамаск для обсуждения вопросов безопасности, пишет ТАСС.

«В МИД не подтверждают эту информацию», — сообщили агентству в российском дипведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что в Дамаске наблюдается активное международное взаимодействие. Как сообщалось, в столицу Сирии прибыли делегации РФ, Турции и США, чтобы обсудить вопросы безопасности.

