Пограничники Белорусии готовятся к открытию пунктов пропуска с Польшей

Как писал сайт KP.RU, 14 ноября из приказа главы МВД Польши Марчина Кервиньского стало известно, что Варшава готово возобновить работу двух КПП на границе с Белоруссией. Погранпереходы откроются 17 ноября, речь шла о КПП в Бобровниках и Кузнице.