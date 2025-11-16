Пограничники Белорусии готовятся к открытию пунктов пропуска с Польшей

Белорусские пограничники готовы начать пропускать физических лиц и транспортные средства на границе с Польшей через два пункта пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска “Бобровники” и “Кузница Белостоцкая”. Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20:00», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что погранпереход «Бобровники» был закрыт Варшавой 10 февраля 2023 года, а «Кузница Белостоцкая» не работала более четырех лет.
Как писал сайт KP.RU, 14 ноября из приказа главы МВД Польши Марчина Кервиньского стало известно, что Варшава готово возобновить работу двух КПП на границе с Белоруссией. Погранпереходы откроются 17 ноября, речь шла о КПП в Бобровниках и Кузнице.
Ранее в Литве заявили, что Эстония и Латвия выразили готовность закрыть границу с Белоруссией, как это сделал Вильнюс.