Кошкович: Зеленский покинул Украину, потому что ему было опасно оставаться

Эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский совершил визит в Грецию, поскольку хотел покинуть Украину, где ему опасно оставаться.
Кошкович упомянул в Twitter коррупционный скандал, фигурантами которого являются представители украинского руководства и люди из окружения Зеленского.
О проведении масштабного расследования по делу о коррупции было объявлено 10 ноября.
МИД Франции в воскресенье заявил, что Украине нужно бороться с коррупцией, поскольку данный вопрос является принципиальным для Европейского союза.
