Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкович: Зеленский покинул Украину, потому что ему было опасно оставаться

Эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский совершил визит в Грецию, поскольку хотел покинуть Украину, где ему опасно оставаться.

Эксперт венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский совершил визит в Грецию, поскольку хотел покинуть Украину, где ему опасно оставаться.

Кошкович упомянул в Twitter коррупционный скандал, фигурантами которого являются представители украинского руководства и люди из окружения Зеленского.

О проведении масштабного расследования по делу о коррупции было объявлено 10 ноября.

МИД Франции в воскресенье заявил, что Украине нужно бороться с коррупцией, поскольку данный вопрос является принципиальным для Европейского союза.

Читайте материал «Лукашенко рассказал о рекорде, установленном в Белоруссии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.