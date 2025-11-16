Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авианосная ударная группа ВМС США Gerald Ford вошла в Карибское море

Авианосец, признанный крупнейшим в мире, несет на борту десятки тактических самолетов, экипаж насчитывает 4 тыс. человек.

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авианосная ударная группа ВМС США под командованием авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) вошла в Карибское море. По сообщению американских Военно-морских сил, корабли прошли через пролив Анегада, информирует РИА Новости.

Авианосец, признанный крупнейшим в мире, несет на борту десятки тактических самолетов, экипаж насчитывает 4 тыс. человек.

В конце октября Министерство обороны США распорядилось передать авианосную группу в подчинение Южного командования, ответственного за регион Центральной и Южной Америки. Приказ был отдан главой Пентагона Питом Хегсетом.

На фоне этого обострились отношения между Каракасом и Вашингтоном. Администрация США санкционировала проведение ЦРУ секретных операций на территории Венесуэлы с целью дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Кроме того, генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о вознаграждении в размере $50 млн за информацию, способствующую аресту венесуэльского лидера. Американские власти утверждают, что президент Венесуэлы задействует террористические организации для транспортировки наркотиков в США. -0-

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше