Авианосная ударная группа ВМС США Gerald Ford вошла в Карибское море

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авианосная ударная группа ВМС США под командованием авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) вошла в Карибское море. По сообщению американских Военно-морских сил, корабли прошли через пролив Анегада, информирует РИА Новости.
Авианосец, признанный крупнейшим в мире, несет на борту десятки тактических самолетов, экипаж насчитывает 4 тыс. человек.
В конце октября Министерство обороны США распорядилось передать авианосную группу в подчинение Южного командования, ответственного за регион Центральной и Южной Америки. Приказ был отдан главой Пентагона Питом Хегсетом.
На фоне этого обострились отношения между Каракасом и Вашингтоном. Администрация США санкционировала проведение ЦРУ секретных операций на территории Венесуэлы с целью дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Кроме того, генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о вознаграждении в размере $50 млн за информацию, способствующую аресту венесуэльского лидера. Американские власти утверждают, что президент Венесуэлы задействует террористические организации для транспортировки наркотиков в США. -0-