В письме Эпштейна внезапно нашли упоминание катастрофы под Смоленском

В рассекреченной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось его мнение о катастрофе под Смоленском в 2010 году.

В рассекреченной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось его мнение о катастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Журналисты изучали более 20 тысяч документов, когда нашли электронное письмо от апреля 2014 года. В нем Эпштейн обращался к женщине с польской фамилией и критиковал теории заговора вокруг гибели президента Польши Леха Качиньского.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы», — приводится слова финансиста в публикации. Он выражал сожаление, что многие люди продолжают верить в различные версии произошедшего.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 с польским президентом Лехом Качиньским разбился под Смоленском, погибли все 96 человек на борту. Официальные расследования признали причиной катастрофы ошибку экипаша при посадке в тумане, но часть польских политиков выдвигают версии о взрыве или теракте.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях. Он скончался в тюрьме в 2019 году при невыясненных обстоятельствах. После его смерти были обнародованы тысячи документов, включая переписку, раскрывающую его связи с политиками, учеными и общественными деятелями.

