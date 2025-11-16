В письме Эпштейна внезапно нашли упоминание катастрофы под Смоленском

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях. Он скончался в тюрьме в 2019 году при невыясненных обстоятельствах. После его смерти были обнародованы тысячи документов, включая переписку, раскрывающую его связи с политиками, учеными и общественными деятелями.