Экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что удары Вооружённых сил России создают сильное политическое давление на Владимира Зеленского.
По словам Риттера, данные атаки «практически полностью лишили Украину возможности производить электроэнергию». Из-за этого «целые регионы погружаются во тьму».
Риттер подчеркнул, что сложившаяся ситуация оказывает колоссальное политическое давление на главу киевского режима и в ближайшее время будет только ухудшаться.
Ранее журналист Патрик Хэннингсен назвал коррупционный скандал на Украине ходом США против Владимира Зеленского. По его мнению, американцы начали замыкать кольцо вокруг главы киевского режима.
Венгерский аналитик, в свою очередь, считает, что Зеленскому небезопасно находиться на Украине на фоне разгорающегося коррупционного скандала в энергетической сфере.