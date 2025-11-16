Ричмонд
Конгрессмен-демократ, пойманный на просмотре эротики, обвинил в этом Маска

Американский конгрессмен-демократ Брэд Шерман оказался в центре скандала после того, как его сфотографировали за просмотром откровенных изображений в салоне самолёта. Вину за демонстрацию неподобающего контента представитель политика возложил на владельца платформы X Илона Маска.

Источник: Life.ru

По словам официального представителя сенатора, 71-летний Шерман в момент инцидента просто перелистывал ленту в социальной сети. Его пресс-служба заявила, что после приобретения соцсети Маск намеренно изменил алгоритмы её работы, чтобы показывать пользователям материалы, о которых они не просили и на которые не подписывались. Именно это, по версии помощников конгрессмена, и привело к появлению на его экране фотографий полуобнаженных девушек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своём намерении обратиться в Министерство юстиции и ФБР с просьбой расследовать возможные связи Билла Клинтона, Ларри Саммерса и Рида Хоффмана с Джеффри Эпштейном. Последний из обвиняемых по делу о создании преступной сети, занимавшейся торговлей несовершеннолетними, скончался в тюремной камере. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются невыясненными. Ранее прокуратура США предлагала Эпштейну заключить сделку о сотрудничестве в обмен на смягчение приговора. Кроме того, в ходе переписки финансист характеризовал Трампа, используя метафору «собака, которая не лаяла».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

