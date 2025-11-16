Конгрессмен-демократ, пойманный на просмотре эротики, обвинил в этом Маска

По словам официального представителя сенатора, 71-летний Шерман в момент инцидента просто перелистывал ленту в социальной сети. Его пресс-служба заявила, что после приобретения соцсети Маск намеренно изменил алгоритмы её работы, чтобы показывать пользователям материалы, о которых они не просили и на которые не подписывались. Именно это, по версии помощников конгрессмена, и привело к появлению на его экране фотографий полуобнаженных девушек.