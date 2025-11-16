Министерская конференция Россия-Африка может пройти в Каире до конца года

Министерская конференция Россия-Африка, возможно, пройдет в Каире до конца 2025 года, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
«Что касается министерской конференции, то она, мы надеемся, пройдет до конца этого года», — цитирует РИА Новости заявление министра на пресс-конференции в египетской столице.
Напомним, первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка прошла 9−10 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. Мероприятие объединило около 1,5 тыс. участников, включая более 40 министров с Африканского континента. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на полях первой министерской конференции были достигнуты договоренности по нескольким проектам.