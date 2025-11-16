«Проспали удар»: Военкор Коц сообщил о новом прорыве ВС России к Запорожью и панике Генштаба ВСУ

По его словам, российские войска добились существенного продвижения на Гуляйпольском направлении, взяв под контроль значительный участок. Это открывает стратегически важный путь для авангарда группировки «Восток» к райцентру Гуляйполе. Контроль над городом позволит ВС РФ обойти с фланга главные оборонительные рубежи ВСУ на Запорожье и подойти к их основному укрепрайону Орехов.