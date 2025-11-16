Жители британского Кроуборо вышли на митинг против размещения мигрантов в городе

Жители прилегающих к полигону районов обеспокоены потенциальными рисками для личной безопасности. Кроме того, они опасаются, что размещение мигрантов приведет к снижению рыночной стоимости их недвижимости. Участники акции также указали на дополнительные социальные последствия: многие уже установили в домах сигнализацию из соображений безопасности, а также выразили тревогу по поводу нагрузки на местную систему здравоохранения. По их оценкам, прикрепление к местным терапевтам еще 600 мигрантов усугубит уже существующую проблему с записью на прием.