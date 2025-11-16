Жители британского Кроуборо вышли на митинг против размещения мигрантов в городе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городке Кроуборо на юге Англии прошел массовый протест: около 2 тыс. местных жителей вышли на митинг, выражая несогласие с планами премьер-министра Кира Стармера разместить мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Жители прилегающих к полигону районов обеспокоены потенциальными рисками для личной безопасности. Кроме того, они опасаются, что размещение мигрантов приведет к снижению рыночной стоимости их недвижимости. Участники акции также указали на дополнительные социальные последствия: многие уже установили в домах сигнализацию из соображений безопасности, а также выразили тревогу по поводу нагрузки на местную систему здравоохранения. По их оценкам, прикрепление к местным терапевтам еще 600 мигрантов усугубит уже существующую проблему с записью на прием.
Информация о планах размещения мигрантов в армейских казармах появилась в конце октября. Британское МВД предложило использовать для этой цели два военных объекта — в Шотландии и в Кроуборо. Согласно данным СМИ, общая вместимость казарм составит около 900 человек. Это станет первым этапом масштабного плана Хоум-офиса по временному размещению примерно 10 тыс. мигрантов на военных объектах.
Власти рассматривают использование казарм как способ снизить привлекательность нелегального пересечения Ла-Манша. По замыслу чиновников, условия проживания в военных помещениях должны быть менее комфортными по сравнению с гостиницами, что потенциально сократит число прибывающих.
Статистика показывает устойчивый рост числа нелегальных пересечений пролива: в 2024 году в Великобританию на лодках прибыли более 36,8 тыс. человек — на 25% больше, чем в 2023-м. Максимальный показатель зафиксирован в 2022 году, когда британского берега достигли свыше 45,7 тыс. мигрантов. -0-