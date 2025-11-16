Орбан назвал Россию недостаточно сильной для нападения на ЕС

Премьер Венгрии отметил, что ВВП стран ЕС «летит в небеса», в то время как Россия находится «в упадке». «Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян», — сказал господин Орбан. По его словам, если НАТО задействует все свои военные и финансовые мощи, оно уже будет превосходить Россию. А 57 стран формата «Рамштайн» (Контактная группа по обороне Украины) в совокупности «еще сильнее».