МИД Франции: Украина может не вернуть беспроцентный кредит

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет.