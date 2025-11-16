Corriere della Sera: дело о коррупции ставит Украину под угрозу

Как пишет издание со ссылкой на украинские источники, британское правительство работает над тем, чтобы заменить Зеленского на бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется популярностью несмотря на смещение в феврале 2024 года. Кроме того, называются еще две кандидатуры на «замену» Зеленскому — начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и крайне правый политик националист, основатель батальона «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) Андрей Билецкий.