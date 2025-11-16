В Кремле рассказали о переговорах России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты между сторонами поддерживаются на основании договоренностей, достигнутых на Аляске.
«Мы (РФ и США — прим. ред.) активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», — рассказал представитель Кремля в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Киевские власти недовольны договоренностями Путина и Трампа, сообщил Ушаков. Также в Европе не хотят заканчивать конфликт на Украине, именно поэтому многим политикам ЕС не нравится, что Москва и Вашингтон двигаются в одном направлении и хотят достичь мира на Украине. В Штатах пока никак не прокомментировали заявления Ушакова.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле уверены — встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отложена на неопределенный срок, но будет реализована. Многочисленные контакты между Москвой и Вашингтоном дают надежду на встречу лидеров стран.