В Кремле рассказали о переговорах России и США

Киевские власти недовольны договоренностями Путина и Трампа, сообщил Ушаков. Также в Европе не хотят заканчивать конфликт на Украине, именно поэтому многим политикам ЕС не нравится, что Москва и Вашингтон двигаются в одном направлении и хотят достичь мира на Украине. В Штатах пока никак не прокомментировали заявления Ушакова.