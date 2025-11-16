Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нарушении принципа Нюрнбергского процесса. Дипломат подчеркнул, что нацизм может снова возродиться из-за действий некоторых политиков ЕС. Об этом Лавров рассказал в интервью для документального фильма «Нюрнберг».
Нюрнбергский приговор важен из-за отсутствия сроков давности у преступлений против человечности и геноцида. Глава дипведомства отметил, что принцип неотвратимости наказания за военные преступления формулировался в ходе Нюрнбергского процесса.
«Нацистская идеология… и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются», — подчеркнул Лавров во время разговора с журналистами.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия не допустит сомнений в роли СССР в победе над фашизмом.
Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз хочет возобновить идеологию нацизма. Это опасный звоночек не только для России, но и для всего мира в целом.