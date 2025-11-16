Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц напомнил об особой исторической ответственности ФРГ в День скорби

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, посвящённое Дню народной скорби. В ходе своего выступления политик заявил об особой исторической ответственности Берлина.

Источник: Life.ru

«Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», — написал глава немецкого кабмина у себя на странице в соцсети X.

К публикации Мерц прикрепил фотографии, на оторых видно, что на мероприятии также присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и глава правительства ФРГ Юлия Клёкнер.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его министры столкнулось с кризисом из-за неспособности решить ключевые внутриполитические вопросы. В результате нарастающего нетерпения граждан, правительство Мерца рискует повторить судьбу кабинета Олафа Шольца, ушедшего в отставку досрочно. Немцы также считают Мерца «спотыкающимся» канцлером.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше