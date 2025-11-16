Ушаков заявил, что РФ и США активно ведут диалог по украинскому урегулированию

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать для украинского урегулирования с опорой на предложенную США концепцию. Однако вскоре лидеры стран договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Впоследствии американский президент обсудил концепцию с западноевропейскими союзниками Вашингтона, а Путин — с соседями, партнерами и союзниками РФ.