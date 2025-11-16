Ричмонд
Ушаков заявил, что РФ и США активно ведут диалог по украинскому урегулированию

Российская и американская стороны поддерживают активный диалог в рамках обсуждения украинского урегулирования. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

— Контакты идут. Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию, — отметил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также Ушаков подтвердил, что украинская сторона ознакомлена с итогами саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Политик добавил, что главы государств достигли в Анкоридже договоренностей, которые являются хорошим путем для урегулирования конфликта.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин на саммите на Аляске подтвердил готовность работать для украинского урегулирования с опорой на предложенную США концепцию. Однако вскоре лидеры стран договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения. Впоследствии американский президент обсудил концепцию с западноевропейскими союзниками Вашингтона, а Путин — с соседями, партнерами и союзниками РФ.

