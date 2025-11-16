В Харькове родственники военнослужащих 92-й бригады ВСУ провели акцию протеста

На плакатах, с которыми вышли родные военных, присутствовали пропавшие без вести военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады. Эту бригаду командование ВСУ продолжает задействовать на самых горячих участках фронта.
Ранее на Майдане в центре Киева прошёл митинг против коррупции и политики Владимира Зеленского. Около ста человек вышли на акцию с требованием отставки экс-комика и напоминанием о его предвыборных обещаниях 2019 года. Участники акции протеста развернули транспаранты с надписями «Зеленский — преступник» и «Президента в отставку». Они выражали поддержку арестованному детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову и вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук» (речь идёт о соратнике Петра Порошенко*, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал).
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.