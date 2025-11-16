Орбан рассказал, как ответил бы на воображаемое предложение Путина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Венгрия не стала бы забирать Закарпатье у Украины, если бы такое предложение поступило от России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.
«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — заявил Орбан, отвечая на вопрос ведущего о гипотетическом предложении от Путина забрать Закарпатье.
Депфнер предложил Орбану представить ситуацию, в которой президент США Дональд Трамп принимает решение разделить Европу на западную и российскую зоны влияния и задал вопрос, какую сторону заняла бы Венгрия.
«Венгрия — часть западной цивилизации. У нас восточное происхождение, но мы принадлежим Западу. Вот где наше место», — ответил Орбан.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.