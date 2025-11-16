Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв

После объявления воздушной тревоги в Одесской области в самой Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

«В Одессе прозвучал взрыв», — следует из сообщения телеканала.

Массированные удары Вооружённых сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. В качестве целей ВС РФ называются объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Тем временем, подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщают в российских силовых структурах, уточнив, что украинские военные массово переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь скрыться под видом мирных жителей. Один из таких военных уже был взят в плен при попытке скрыться с линии фронта. Отступление происходит на фоне усиления наступательных действий российских подразделений в этом районе.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше