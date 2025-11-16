В Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв

Тем временем, подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщают в российских силовых структурах, уточнив, что украинские военные массово переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь скрыться под видом мирных жителей. Один из таких военных уже был взят в плен при попытке скрыться с линии фронта. Отступление происходит на фоне усиления наступательных действий российских подразделений в этом районе.