Ранее Life.ru писал, что волна странных смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей территории Украины и на подконтрольных киевскому режиму территориях. Украинские военные становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. В Краматорске в ДНР военнослужащий ВСУ погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Однако остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле.