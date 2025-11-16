Экс-министр здравоохранения и глава Академии наук Караник сказал, стал ли чаще бывать на новой должности в кабинете у Лукашенко

Экс-министр здравоохранения (а также бывший губернатор Гродненской области и вице-премьер) Владимир Караник сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», стал ли он чаще бывать на новой должности председателя Президиума Национальной академии наук в кабинете у президента страны Александра Лукашенко.
После полугода работы во главе НАН Караник заметил:
«И в предыдущих должностях, если вопросы требовали решения на уровне главы государства, никогда не было проблем узнать мнение главы государства, получить одобрение, либо прийти на личный доклад и обсудить те вопросы, которые требуют решения на уровне главы государства. Естественно, старался этим не злоупотреблять и не перекладывать на плечи Президента те вопросы, которые должен по функционалу решать сам».
