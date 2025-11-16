Ричмонд
Экс-министр здравоохранения и глава Академии наук Караник сказал, стал ли чаще бывать на новой должности в кабинете у Лукашенко

Экс-министр и глава НАН Караник сказал, как часто бывает в кабинете у Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр здравоохранения (а также бывший губернатор Гродненской области и вице-премьер) Владимир Караник сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», стал ли он чаще бывать на новой должности председателя Президиума Национальной академии наук в кабинете у президента страны Александра Лукашенко.

После полугода работы во главе НАН Караник заметил:

«И в предыдущих должностях, если вопросы требовали решения на уровне главы государства, никогда не было проблем узнать мнение главы государства, получить одобрение, либо прийти на личный доклад и обсудить те вопросы, которые требуют решения на уровне главы государства. Естественно, старался этим не злоупотреблять и не перекладывать на плечи Президента те вопросы, которые должен по функционалу решать сам».

Тем временем министр связи Кирилл Залесский прокомментировал штрафы операторам за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси, а также сказал, что будет со стационарными телефонами в Беларуси.

Тем временем директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов, и заметила: зависимость от соцсетей стала проблемой, масштабы которой по Беларуси неизвестны.

Ранее мы писали, что белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз.

Еще Госстандарт сказал, за что белорусские гостиницы получают количество звезд.

