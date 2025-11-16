Железняк: рейтинг Зеленского рухнул за неделю

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что рейтинг Владимира Зеленского опустился ниже 20 процентов.
Железняк, которого цитирует украинское издание «Страна», заявил, что по данным трех закрытых соцопросов, проведенных после коррупционного скандала, снижение рейтинга Зеленского составило 40 процентов.
Опрошенные также рассказали, за кого бы они проголосовали, если предпочитаемого ими политика в перечне не будет, и в такой формулировке Зеленского выбирали еще реже.
О проведении масштабного расследования по делу о коррупции было объявлено 10 ноября.
МИД Франции в воскресенье заявил, что Украине нужно бороться с коррупцией, поскольку данный вопрос является принципиальным для Европейского союза.
