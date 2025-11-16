Corriere della Sera: Великобритания планирует заменить Зеленского

Главу киевского режима Владимира Зеленского могут отстранить от занимаемой должности на фоне коррупционного скандала, пишет газета Corriere della Sera, ссылаясь на украинские источники.
В результате Зеленского теперь рассматривают не как «президента-героя», а как «плохого администратора», неспособного руководить страной, отмечает издание. Британское правительство планирует заменить его на этом посту. Источники называют в качестве кандидата бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Кроме того, рассматриваются кандидатуры руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* и основателя 12-й бригады батальона «Азов»**, командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого*, утверждают источники.
Напомним, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у Тимура Миндича, которого называют соратником Зеленского.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещенная в России террористическая организация.