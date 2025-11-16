Российская делегация обсудила военное сотрудничество в Дамаске

Ранее сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил надежду на российскую поддержку в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют общие стратегические интересы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений. При этомаш-Шараа добавил, что «вопрос Башара Асада проблематичен для России и наших отношений с ней», но сирийская сторона «сохраняет право призывать к привлечению Асада к ответственности».