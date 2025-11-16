Ричмонд
Орбан заявил, что не стал бы забирать Закарпатье, если бы Путин предложил

Венгерский премьер считает, что не следует заниматься подобными авантюрами.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия отказалась бы присоединять к себе украинское Закарпатье, если бы такое предложение поступило от России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В беседе с гендиректором германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером, опубликованной на YouTube, он ответил на вопрос о гипотетическом предложении от президента РФ Владимира Путина забрать Закарпатье.

По мнению Орбана, не следует заниматься подобными авантюрами, и исторический опыт это подтверждает.

«Немцы уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли», — напомнил он.

Отметим, в интервью aif.ru политолог и научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак сообщил, что над территориями Львовской и частями Тернопольской, Ивано-Франковской областей может установить контроль Польша, не включая их в свой состав, а Закарпатье может отойти Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия способна развалить Украину за один день, прекратив поставки газа и электроэнергии, но не заинтересована в таком сценарии.

