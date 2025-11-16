Орбан заявил, что не стал бы забирать Закарпатье, если бы Путин предложил

Отметим, в интервью aif.ru политолог и научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак сообщил, что над территориями Львовской и частями Тернопольской, Ивано-Франковской областей может установить контроль Польша, не включая их в свой состав, а Закарпатье может отойти Венгрии.