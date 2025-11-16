На Украине заявили, что рейтинг Зеленского упал примерно на 40% за неделю

Рейтинг Владимира Зеленского упал примерно на 40% за последнюю неделю и сейчас составляет менее 20%, заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Он сослался на данные трех закрытых социсследований. Их провели после коррупционного скандала с «пленками Миндича».
«У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%», — заявил Ярослав Железняк на видео, которое опубликовало украинское издание «Страна».
По его словам, рейтинг «за неделю обвалился процентов на 40». Кроме того, как отметил депутат Рады, сейчас рейтинг недоверия Владимиру Зеленскому существенно превышает рейтинг доверия.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский* намекнул, что коррупционную схему на Украине разработал и реализовал не бизнесмен Тимур Миндич, а «люди уровнем повыше».
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.