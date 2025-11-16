Ранее сообщалось, что коррупционный скандал на Украине рассматривается на Западе как часть стратегии США против Владимира Зеленского. Американский журналист заявил, что действия НАБУ указывают на то, что Вашингтон начал «замыкать кольцо» вокруг экс-комика. Он посчитал, что начало скандала совпадает с турне главаря киевского режима и может подорвать его репутацию и шансы на получение помощи. Журналист подчеркнул, что Зеленский более не находится под полной защитой.