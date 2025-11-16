МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция), после того как они попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД Ирана Саида Хатибзаде.
«Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с “евротройкой”. После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН», — указал он. -0-