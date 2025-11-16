МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

«Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с “евротройкой”. После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН», — указал он. -0-