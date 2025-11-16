Обезглавленное тело ребенка обнаружено в квартире в подмосковной Балашихе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обезглавленное тело 6-летнего ребенка обнаружено в квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.
В убийстве подозреваются родители ребенка. Из дома его увел сожитель матери, сообщает областная прокуратура. В правоохранительные органы обратилась бабушка погибшего.
«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 16 ноября в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Ее обнаружили рабочие, проводившие реконструкцию водоема. -0-