Обезглавленное тело ребенка обнаружено в квартире в подмосковной Балашихе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обезглавленное тело 6-летнего ребенка обнаружено в квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

В убийстве подозреваются родители ребенка. Из дома его увел сожитель матери, сообщает областная прокуратура. В правоохранительные органы обратилась бабушка погибшего.

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Ее обнаружили рабочие, проводившие реконструкцию водоема. -0-